الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: مدير الموساد شارك فى الجلسة التي عقدها جالانت بشأن صفقة المحتجزين

جالانت
جالانت

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن مدير الموساد الإسرائيلي شارك في الجلسة التي عقدها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بشأن صفقة المحتجزين؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

جالانت يعقد جلسة بديلة لبحث صفقة تبادل المحتجزين

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت سيعقد جلسة بديلة لبحث صفقة تبادل المحتجزين بعد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد المجلس الوزاري المصغر؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وخرجت احتجاجات في تل أبيب لعائلات المحتجزين الإسرائيليين للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والتوجه إلى انتخابات مبكرة، كما قاموا بإغلاق شارع أيالون الرئيسي في تل أبيب.

ويغادر الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد إلى قطر يوم الإثنين وليس غدًا لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

القاهرة الإخبارية جالانت صفقة المحتجزين الموساد جلسة بديلة صفقة تبادل المحتجزين

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