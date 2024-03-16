القاهرة الإخبارية: مسئولون بفريق التفاوض الإسرائيلى يتهمون نتنياهو بإضاعة الوقت

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها بأن مسئولين كبارا في فريق التفاوض الإسرائيلي يتهمون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإضاعة الوقت؛ وذلك نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن زراء في حكومة نتنياهو يقولون إن لديهم انطباعا بأنه يحاول تأخير القرارات الصعبة.

جالانت يعقد جلسة بديلة لبحث صفقة تبادل المحتجزين

وعقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت جلسة بديلة لبحث صفقة تبادل المحتجزين، شارك فيها رئيس الموساد الإسرائيلي، وذلك بعد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد المجلس الوزاري المصغر؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وخرجت احتجاجات في تل أبيب لعائلات المحتجزين الإسرائيليين للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والتوجه إلى انتخابات مبكرة، كما قاموا بإغلاق شارع أيالون الرئيسي في تل أبيب.

ويغادر الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد إلى قطر يوم الإثنين وليس غدًا لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة.