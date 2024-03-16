عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حكومة نتنياهو لا تكترث لحياتهم

أكدت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدي الفصائل الفلسطينية، أن حكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لا تكترث لحياة المحتجزين في غزة، مطالبين بعودة أبنائهم على قيد الحياة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضحت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيايمن نتنياهو يحاول المماطلة والاهتمام بمصالحه ووقت المحتجزين ينفد.



مظاهرات بتل أبيبي تطالب برحيل نتنياهو

وخرجت احتجاجات في تل أبيب لعائلات المحتجزين الإسرائيليين للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو يغلقون شارع أيالون الرئيسي في تل أبيب.

ويغادر الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد إلى قطر يوم الإثنين، وليس غدًا لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة.