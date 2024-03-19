الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ألمانيا: سنسلم أوكرانيا 100 ألف ذخيرة مدفعية من عيار 155 ملم بداية من هذا العام

أوكرانيا
أوكرانيا

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن بلاده ستسلم أوكرانيا 100 ألف ذخيرة مدفعية من عيار 155 ملم بداية من هذا العام، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقد أعلنت ألمانيا عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو، جاء ذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وعلى صعيد آخر أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار.

 

أوستن: الحرب في أوكرانيا تسببت في خسائر فادحة لروسيا

وأكد أوستن، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، إن الحرب في أوكرانيا تسببت في خسائر فادحة لروسيا، وعازمون على تقديم الموارد اللازمة لأوكرانيا بحربها ضد روسيا، لافتًا إلى أن بقاء أوكرانيا على قيد الحياة أصبح على المحك.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن أمننا بخطر إذا لم ندعم أوكرانيا، وسنظل أقوياء وصامدين من أجل حرية أوكرانيا.

أوكرانيا روسيا وزير الدفاع الألماني

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