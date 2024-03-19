"القاهرة الإخبارية": "الصحة العالمية" تطالب بزيادة إنشاء مراكز تغذية في جميع المستشفيات بغزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية بيان منظمة الصحة العالمية بشأن قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

مطالب منظمة الصحة العالمية بشأن غزة

ضرورة فتح مزيد من المعابر لتسريع دخول الإمدادات. ضرورة زيادة إنشاء مراكز تغذية في جميع المستشفيات الرئيسية. الوضع الحالي له آثار طويلة المدى على حياة وصحة الآلاف. سكان الشمال يواجهون مخاطر مجاعة محققة. أكثر من مليون شخص في قطاع غزة معرضون للمجاعة. الأطفال في قطاع غزة الآن يموتون بسبب الجوع والمرض. مستقبل الأجيال القادمة مهددة بسبب الجوع ونقص الخدمات.

وفي وقت سابق أعرب تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم، عن "قلقه الشديد" بشأن الوضع في مستشفى الشفاء شمال غزة"، داعيا إلى وقف إطلاق النار.

لا ينبغي أبدًا أن تكون المستشفيات ساحات قتال

وأكد خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقًا، بأنه لا ينبغي أبدًا أن تكون المستشفيات ساحات قتال، ولا ينبغي أبدًا أن تكون المستشفيات ساحات قتال، لافتًأ أننا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في مستشفى الشفاء شمال غزة، والذي يعرض العاملين الصحيين والمرضى والمدنيين للخطر.

وأوضح أنه لم تستعد المستشفى مؤخرًا سوى الحد الأدنى من الخدمات الصحية، وأي أعمال عدائية أو عسكرة للمنشأة تعرض للخطر الخدمات الصحية، ووصول سيارات الإسعاف، وإيصال الإمدادات المنقذة للحياة، مطالبًا بحماية المستشفيات ووقف إطلاق النار.