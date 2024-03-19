الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": "الصحة العالمية" تطالب بزيادة إنشاء مراكز تغذية في جميع المستشفيات بغزة

الصحة العالمية
الصحة العالمية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية بيان منظمة الصحة العالمية بشأن قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

مطالب منظمة الصحة العالمية بشأن غزة

  1. ضرورة فتح مزيد من المعابر لتسريع دخول الإمدادات.
  2. ضرورة زيادة إنشاء مراكز تغذية في جميع المستشفيات الرئيسية.
  3. الوضع الحالي له آثار طويلة المدى على حياة وصحة الآلاف.
  4. سكان الشمال يواجهون مخاطر مجاعة محققة.
  5. أكثر من مليون شخص في قطاع غزة معرضون للمجاعة.
  6. الأطفال في قطاع غزة الآن يموتون بسبب الجوع والمرض.
  7. مستقبل الأجيال القادمة مهددة بسبب الجوع ونقص الخدمات.

وفي وقت سابق أعرب تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم، عن "قلقه الشديد" بشأن الوضع في مستشفى الشفاء شمال غزة"، داعيا إلى وقف إطلاق النار.

لا ينبغي أبدًا أن تكون المستشفيات ساحات قتال

وأكد خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقًا، بأنه لا ينبغي أبدًا أن تكون المستشفيات ساحات قتال، ولا ينبغي أبدًا أن تكون المستشفيات ساحات قتال، لافتًأ أننا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في مستشفى الشفاء شمال غزة، والذي يعرض العاملين الصحيين والمرضى والمدنيين للخطر.

وأوضح أنه لم تستعد المستشفى مؤخرًا سوى الحد الأدنى من الخدمات الصحية، وأي أعمال عدائية أو عسكرة للمنشأة تعرض للخطر الخدمات الصحية، ووصول سيارات الإسعاف، وإيصال الإمدادات المنقذة للحياة، مطالبًا بحماية المستشفيات ووقف إطلاق النار.

منظمة الصحة العالمية قطاع غزة الاطفال في قطاع غزة

مواد متعلقة

عضو الكابينت الإسرائيلى: لا بديل عن عملية عسكرية فى رفح لتقويض قوة حماس

فصائل فلسطينية تعلن خوضها اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة

فلسطين ترحب بقرار الاتحاد الأوروبى وتطالب بعقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعمارية

مجلس الأمن الروسى: الغرب فشل فى تقويض الوضع السياسى فى روسيا

فلسطين تدين تصريحات سموتريتش وبن غفير وتعتبرها دعوة صريحة لارتكاب المزيد من الجرائم

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل بدأت تدمير رفح دون أن تعلن تجنبًا لردود الفعل الدولية

الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد 14 من طواقمنا أثناء ممارسة مهامهم منذ بداية العدوان

كاتب وروائى فلسطينى: الأدب جبهة للهوية ضد الصهيونية الفكرية

الأكثر قراءة

نتنياهو يحفر قبره السياسى بيده.. ومستقبل بايدن فى خطر مُحدق

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

ممثل أوبر أمام النيابة.. آخر تطورات قضية حبيبة الشماع

الرئيس السيسى يهنئ بوتين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

ضبط تشكيل إجرامي لسرقة السيارات بالتجمع وعصابة نشل بالموسكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر