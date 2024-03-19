700 ألف فلسطينى مصابون بأمراض معدية نتيجة النزوح وآلاف آخرون يعانون من السرطان

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن هناك 700 ألف مواطن مصابون بأمراض معدية نتيجة النزوح و10 آلاف آخرون يعانون السرطان ويواجهون خطر الموت، وذلك وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 31819

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73934 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 93 مواطنًا، وإصابة 142 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.