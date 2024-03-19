الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تكشف تحديات رئيس الوزراء الفلسطينى الجديد

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى

علقت ولاء السلامين، مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية من رام الله، على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى، إنّ الوقت قد حان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وواثقون في قدرتنا على الإصلاح وتأسيس بنية الدولة.

وقالت إن هذه التصريحات الإعلامية الأولي لمحمد مصطفى المكلف الذي سيشغل الحقيبة 19 من الحكومات المتعاقبة لرئاسة الوزراء للسلطة الفلسطينية، ومن المعروف عنه أنه لا يصرح لوسائل الإعلام عادة، والتي أكد فيها أنه سيعيد قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر، وأن تكون أولويات الحكومة هي الإغاثة وترتيب أوراق الحكومة والشعب الداخلية والوحدة الوطنية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتابعت أنه تحدث عن المؤسسات الفلسطينية في كل أشكالها، وسيكون هناك تغيرات جذرية لمحاكمة الفساد ومن تعاقب على تلك المؤسسات الحكومية، وأيضًا تحدث عن إنهاء الاحتلال والهدف المنشود من الحكومة بأن تكون هناك دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، لافتة إلى أن تلك أبرز الأهداف التي طرحها رئيس الوزراء المكلف نصب عينه ليتخلص من كل الأزمات الاقتصادية والسياسية وما حل بالانقسام الداخلي بين شطري الوطن، سواء في الضفة الغربية حتى في قطاع غزة.

واختتمت مراسلة القاهرة الإخبارية: "يريد الحق في تقرير المسير لدولة فلسطينية والسيادة على أراضيها سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، والسيطرة على المعابر والجو والثورة المائية والحيوانية وغيرها، وهي مجتزأة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعنوة القوة".

رئيس الوزراء الفلسطيني فلسطين الإحتلال الإسرائيلي القدس الشرقية قطاع غزة الضفة الغربية دولة فلسطينية

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