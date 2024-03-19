نتنياهو: لا خيار لدينا سوى تنفيذ عملية عسكرية فى رفح

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لا خيار لدى تل أبيب سوى تنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

نتنياهو يوافق على إرسال فريق إلى واشنطن لبحث خطة الاجتياح العسكري لمدينة رفح الفلسطينية

وفي السياق ذاته، كشف تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، عن حقيقة التشابك في العلاقات بين أمريكا وإسرائيل بعنوان "نتنياهو يحفر قبره السياسي بيده.. ومستقبل بايدن في خطر مُحدق".

وأكد التقرير أن آخر مكالمة هاتفية قد جرت بين الطرفين الأمريكي والإسرائيلي قبل أكثر من شهر، في 10 فبراير الماضي، أكد فيها نتنياهو أن تل أبيب ملتزمة بتحقيق أهدافها، والمتمثلة في القضاء على حركة حماس وتحرير المحتجزين في القطاع، وضمان أن القطاع لن يشكل تهديدًا لإسرائيل، معربًا عن موافقته على إرسال فريق إلى واشنطن، لبحث خطة الاجتياح العسكري لمدينة رفح الفلسطينية.

وجاءت المحادثة الهاتفية بالتزامن مع تقرير لصحيفة واشنطن بوست، والتي كشفت عن أن كبار مسئولي بايدن أبلغوا الرئيس الأمريكي بإخباره سرًا بمنهجية دولة الاحتلال في قصف مبانٍ يقطنها مدنيون، دون معلومات استخباراتية تفيد بكونها أهدافًا عسكرية مشروعة.