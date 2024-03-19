الثلاثاء 19 مارس 2024
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الهيئة الدولية لدعم فلسطين: نتنياهو يسعى لتصفية القضية بجرائم الإبادة الجماعية

نتنياهو
نتنياهو

أكد الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة.

وأضاف رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، اليوم، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا تعترف بقواعد القانون الدولي بمساعدة حق النقض الأمريكي (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن الفيتو الأمريكي أفشل مشاريع قرارات أممية بوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وأشار رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إلى أنه يجب على إسرائيل احترام قرارات العدل الدولية ووقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية نتنياهو القضية الفلسطينية الإبادة الجماعية قطاع غزة فلسطين الفيتو الأمريكي الاحتلال

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