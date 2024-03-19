الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أطباء بلا حدود: مرضى مركز المواصى برفح يعانون من سوء التغذية

رفح
رفح

أكدت منظمة أطباء بلا حدود، أن العديد من مرضى مركز المواصي الصحي في مدينة رفح الفلسطينية يعانون من سوء التغذية نتيجة صعوبة الحصول على المياه النظيفة والغذاء، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقبل قليل، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن المرضى والطواقم الطبية المحتجزين بمجمع الشفاء الطبي يواصلون صيامهم لليوم الثاني دون إفطار لعدم توافر الماء والطعام جراء الحصار؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتناشد الصحة الفلسطينية المؤسسات الأممية إيقاف الجرائم الإسرائيلية ضد المرضى والجرحى والطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء.

القاهرة الإخبارية سوء التغذية مركز المواصي مدينة رفح اطباء بلا حدود

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