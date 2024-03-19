الثلاثاء 19 مارس 2024
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القاهرة الإخبارية: سفينة مساعدات يونانية تتأهب للتوجه إلى قطاع غزة

سفينة مساعدات يونانية
سفينة مساعدات يونانية تتوجة إلى قطاع غزة

قال عبدالستار بركات، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من أثينا، إن سفينة مساعدات يونانية تتأهب للتوجه إلى قطاع غزة، وهي الثانية، مشيرًا إلى أن السفينة تحمل اسم جينيفر يسهم فيها الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية.

وأضاف بركات، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن سفينة المساعدات اليونانية، جاهزة للإبحار ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية ربما تبحر خلال 24 ساعة.

السفينة اجتازت جميع مراحل التفتيش والتدقيق

وأوضح أن السفينة اجتازت جميع مراحل التفتيش والتدقيق سواء من قبل سلطات قبرص أو إسرائيل، والإعلان عن عقد اجتماع في قبرص ذكرته وزارة الخارجية القبرصية بمشاركة أكثر من 40 دولة يوم 21 مارس أي بعد غد الجمعة للتنسيق العملي للخطوات التالية لتنفيذ الممر الإنساني البحري لغزة.

وأشار إلى أن السفينة جينيفر، تحمل موادّ غذائية جافة من 400 إلى 500 طن، موضحا أن اجتماع يوم الجمعة يناقش النقل والتوزيع.

القاهرة الإخبارية سفينة مساعدات قطاع غزة جينيفر السفينة جينيفر

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