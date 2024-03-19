إصابة إسرائيليين بجروح فى عملية إطلاق نار شمالى الخليل

أفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بإصابة إسرائيليين اثنين بجروح في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة غوش عتصيون شمالي الخليل بالضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن المرضى والطواقم الطبية المحتجزين بمجمع الشفاء الطبي يواصلون صيامهم لليوم الثاني دون إفطار لعدم توافر الماء والطعام جراء الحصار؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وتناشد الصحة الفلسطينية المؤسسات الأممية بإيقاف الجرائم الإسرائيلية ضد المرضى والجرحى والطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء.