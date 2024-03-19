قناة: التصعيد الغربي مستمر وروسيا تواصل عملياتها العسكرية

قال د.عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن العملية العسكرية مستمرة من قبل روسيا إذ لا يوجد هناك أفق غربي حتى الآن، من أوكرانيا للتوجه لأي طاولة مفاوضات بناءً على المعطيات التي نراها من المنظومة الدولية والولايات المتحدة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاءت بعد نتائج الانتخابات من جهة وبعد الهجمات المكثفة من قبل كييف والتي هي موجهة ضد المدنيين وفي المدن والقرى الحدودية لروسيا، مؤكدًا أن التوجه لحماية الحدود هو من أولويات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وأوضح أن ما نراه وما نسمعه، فقط، هو التصعيد السياسي والإعلامي، لكن فيما يتعلق بالتصعيد العسكري هنا فالقدرات قد تقلصت في المرحلة الأخيرة وذلك بناءً على ضعف أداء الغرب في آلية تسليح أوكرانيا.

وتابع "كما أننا سمعنا تصريحات لافتة للنظر من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الدفاع الأمركي عن حتمية المواجهة المباشرة وإرسال قوات غربية لإوكرانيا من قبل ماكرون، مؤكدًا أن هذا جزءمن الافلاس السياسي والعكسي الغربي.