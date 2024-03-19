الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حياة كريمة" يشارك فى تجهيز عرائس أيتام (فيديو)

برنامج حياة كريمة
برنامج حياة كريمة

شارك برنامج "حياة كريمة" المُذاع عبر قناة “dmc”، في مساعدة تجهيز عرائس أيتام وإدخال الفرحة على قلوبهم.

وخلال حلقة برنامج “حياة كريمة” المذاع عبر قناة "دي ام سي"، التقى البرنامج بسيدة تقدم الخير فى 15 مايو سوق المجاورة 12 والتى قالت: "فى ناس بيمونونى من الأسايطة بعد وفاة زوجى منذ 5 سنوات، وأعطونى مفروشات وبيعها بالأجل ومن خلال معرفتى بجهز عرائس أيتام بالأجل بعد معرفتى أنها تستحق، ويسددوا لى بالأجل حسب ظروف كل عروسة".

ولفتت إلى أن العروسة تشترى منى بحوالى 20 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه، وفى ناس بتقسط حتى عامين، وفى ناس مش قادرة تدفع، والحمد لله لما بساعدهم بلاقى اللى يقف معايا، وخلال الحلقة أهداها البرنامج "ميدالية أبطال حياة كريمة"، كما قدم لها مبلغ مالى لمساعدة الأيتام.
 

DMC حياة كريمه الخير ابطال حياة كريمة عرائس أيتام

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