الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": استهدف مجموعة من جنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاء

جريدة الدستور

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن استهدافها مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة أوقعتهم بين قتيل وجريح في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة شمال القطاع؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية من استهداف 5 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، شمال القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال انتهاك الأعراف والمواثيق الدولية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل وسط صمت للمجتمع الدولى والمؤسسات الحقوقية الدولية، حيث نفذت قوات الاحتلال عملية إعدام عشوائية لعشرات المواطنين المدنيين داخل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، بحسب ما نشره المركز الفلسطيني للإعلام نقلًا عن شهود عيان.

القاهرة الإخبارية المقاومة الفلسطينية الاحتلال غزة مستشفى الشفاء قطاع غزة

مواد متعلقة

إيطاليا تعارض قيام إسرائيل بتحرك عسكرى برى فى رفح

أطباء بلا حدود: مرضى مركز المواصى برفح يعانون من سوء التغذية

إصابة إسرائيليين بجروح فى عملية إطلاق نار شمالى الخليل

مجلس الحرب الإسرائيلى يجتمع للاطلاع على مستجدات صفقة تبادل الأسرى مع حماس

"فتح": نسعى لإنشاء حكومة تكنوقراط لاستقطاب الدعم الدولى لإعادة إعمار غزة

الصحة الفلسطينية: حصار الاحتلال لمجمع الشفاء يمنع المرضى والطواقم الطبية من الإفطار

القاهرة الإخبارية: سفينة مساعدات يونانية تتأهب للتوجه إلى قطاع غزة

القاهرة الإخبارية: استشهاد وإصابة 250 فلسطينيًا فى قصف إسرائيلى على مجمع الشفاء

الأكثر قراءة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

عاجل.. كرامات حسن الصباح.. هل يمنح الله المعجزات للبشر العاديين؟

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251