"القاهرة الإخبارية": استهدف مجموعة من جنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاء

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن استهدافها مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة أوقعتهم بين قتيل وجريح في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة شمال القطاع؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية من استهداف 5 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، شمال القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال انتهاك الأعراف والمواثيق الدولية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل وسط صمت للمجتمع الدولى والمؤسسات الحقوقية الدولية، حيث نفذت قوات الاحتلال عملية إعدام عشوائية لعشرات المواطنين المدنيين داخل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، بحسب ما نشره المركز الفلسطيني للإعلام نقلًا عن شهود عيان.