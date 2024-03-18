الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بـ50 ألف جنيه.. "حياة كريمة" يُكافئ بائعة الأقلام على إنسانيتها (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

استطاع برنامج "حياة كريمة"، أن يرسم البسمة على وجه بائعة "أقلام"، بأحد شوارع الجيزة، حيث تفترش الرصيف وأمامها عدد من الأدوات المكتبية البسيطة، التي تكسب منها قوت يومها.

وقدم برنامج "حياة كريمة"، المذاع على فضائية dmc، مساعدة مالية تقدر بـ 50 ألف جنيه، من أجل تخفيف الأعباء عنها، ومساعدتها فى تسديد ديونها، التي تخطت حاجز الـ15 ألف جنيه.

وقدم الإعلامي أيمن مصطفى في البداية مبلغ 500 جنيه، ثم جاء رجل كبير في السن يطلب منها المساعدة لأنه عليه إيجار متأخر ولديه 200 جنيه فقط والمبلغ المتبقي 300 جنيه، فأعطته المبلغ، قائلة: "أنا لسه ربنا كرمني الحمد لله".

الإعلامي أيمن مصطفي، عاد مرة أخرى وأخبرها بأنه شاهدها تساعد الرجل المسن، لتخبره بأن الله هو من يساعد، مؤكدة أنها تعمل من أجل مساعدة زوجها منذ عام 2018.

وتابعت: "مش عايزه غير ولادي يكونوا مبسوطين".

DMC حياة كريمه الجيزة الإعلامي أيمن مصطفى أيمن مصطفى

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