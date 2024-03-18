الخارجية الأمريكية: هناك أطفال يموتون جوعًا فى قطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، عن أن هناك أطفالا يموتون جوعا في قطاع غزة لأن المساعدات لا تصل إليهم، وليست لدينا سياسات جديدة نعلن عنها بشأن دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية، أن التقرير الأممي حول الجوع في غزة مؤلم، ونحتاج إلى زيادة حجم المساعدات إلى القطاع، كما أن طائراتنا أسقطت جوا على قطاع غزة نحو 5 أطنان من المواد الغذائية والمياه، حسب قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أننا نعمل على الوصول إلى اتفاق هدنة يسمح بعودة المحتجزين ودخول مزيد من المساعدات إلى غزة، بالإضافة إلى أن حزمة المساعدات الخارجية المقترحة في الكونجرس ستساعد الأوكرانيين والإسرائيليين والفلسطينيين.