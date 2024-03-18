الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الخارجية الأمريكية: هناك أطفال يموتون جوعًا فى قطاع غزة

غزة
غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، عن أن هناك أطفالا يموتون جوعا في قطاع غزة لأن المساعدات لا تصل إليهم، وليست لدينا سياسات جديدة نعلن عنها بشأن دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية، أن التقرير الأممي حول الجوع في غزة مؤلم، ونحتاج إلى زيادة حجم المساعدات إلى القطاع، كما أن طائراتنا أسقطت جوا على قطاع غزة نحو 5 أطنان من المواد الغذائية والمياه، حسب قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أننا نعمل على الوصول إلى اتفاق هدنة يسمح بعودة المحتجزين ودخول مزيد من المساعدات إلى غزة، بالإضافة إلى أن حزمة المساعدات الخارجية المقترحة في الكونجرس ستساعد الأوكرانيين والإسرائيليين والفلسطينيين.

الخارجية الامريكية غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية وزارة الخارجية الامريكية

مواد متعلقة

محلل سياسى: "الخسائر تُحاصر باريس.. وماكرون يتجنب مواجهة مباشرة مع الروس"

جيش الاحتلال: قتلنا 20 شخصا في مستشفى الشفاء بغزة

أبو شامة: الرئيس الفرنسي يحاول حشد الدول الأوروبية من أجل دعم أوكرانيا

إعلام فلسطينى: غارة للاحتلال على برج نجم فى شارع النصر غربى غزة

ناقد فني: إمبراطورية ميم يحاول إعادة بناء الأسرة المصرية بالشكل الصحيح

الإغاثة الطبية بغزة: الاحتلال اعتقل مرضى من مستشفى الشفاء

جوتيريش: انعدام الأمن الغذائى فى غزة مؤشر مروع للأوضاع على الأرض

الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج 30 مستشفى من أصل 36 عن العمل في قطاع غزة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم تبدأ في الارتفاع بعد فترة من الاستقرار

حرب غزة تتصاعد.. ماذا ناقش بايدن ونتنياهو اليوم؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 8 .. كيف استغل الصباح "الحشيش" للسيطرة على أتباعه؟

نجوى فؤاد: "خربشنا عشان نبقى نجوم.. ولست نادمة على مشاهدي الجريئة" (فيديو)

رمضان صبحى يصدم الزمالك بطلب تعجيزى يهدد انتقاله إلى الفريق

مسلسل حق عرب بطولة "أحمد العوضي" يتصدر ترند فيس بوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء