أبو شامة: الرئيس الفرنسي يحاول حشد الدول الأوروبية من أجل دعم أوكرانيا

قال محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي، إن الحرب الروسية الأوكرانية تدخل عامها الثالث، وسط تساؤلات عن ضعف المجتمع الدولي عن إيجاد الحل.

ونوه أبو شامة، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" والمذاع علي فضائية القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الفرنسي يحاول حشد الدول الأوروبية من أجل دعم أوكرانيا.

وأضاف، تصريحات ماكرون بشأن أوكرانيا أثارت الجدل في الشارع الفرنسي، خاصة بعد المعاناة التي يعاني منها الاقتصاد الفرنسي.

وأشار، أن روسيا أصبحت خصما لفرنسا، خاصة بعد تصريحات ماكرون الإخيرة، فضلًا عن الخلافات السياسية بين الجانبين في أفريقيا والذي مضت علية عقود، ولكن لا تنسى فرنسا ذلك.