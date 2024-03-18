الإثنين 18 مارس 2024
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مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف آخر المستجدات بمجمع الشفاء فى غزة

بشير جبر
بشير جبر

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلّق بكثافة بمحيط مجمع الشفاء، وتصوب نحو المارة والمنازل.

وأكد أن مجمع الشفاء الطبي يعاني بسبب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي يمنع دخول أو خروج سيارات الإسعاف لنجدة المصابين.

ونوه بأن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المستشفى وتستهدف كل ما يتحرك بداخله، حيث إن وسائل التواصل مع المستشفى مقطوعة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عددا من النازحين والمتواجدين داخل مجمع الشفاء، مضيفا أنه حتى اللحظة لم يتم حصر المصابين والشهداء.

مجمع الشفاء مجمع الشفاء الطبي الإحتلال الإسرائيلي دبابات الاحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية

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