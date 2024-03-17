الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بوتين بعد الفوز بالانتخابات: أمامنا مهام كثيرة.. ولن ينجح أحد فى إرهابنا

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إعلان فوزه، إن الفوز يظهر إلى أي مدى كانت روسيا على صواب عندما اتخذت نهجها الحالي، مشيرًا إلى أننا أمامنا مهام كثيرة، ولن ينجح أحد في إرهابنا.

وأشار خلال مؤتمر صحفي بعد إعلان الفوز بالانتخابات الروسية والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن جميع الخطط الكبيرة والعظيمة التي طرحناها ستنفذ وسنعمل كل شيء من أجل روسيا.

وأضاف أن نتائج الانتخابات ثقة كبيرة من مواطنين الدولة، حيث توجه بالشكر لكل من شارك بالانتخابات الروسية، وساهم في إخراجها بهذه الصورة.

بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القاهرة الإخبارية مؤتمر صحفي روسيا

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