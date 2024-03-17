الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: فترة حكم الإخوان كانت خرابا وذعرا على البلاد

أمين المجلس الاعلى
أمين المجلس الاعلى للشئون الإسلامية

قال الدكتور محمد عزت، أمين المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، إن التمكين في الحكم، لابد أن يثمر أمورا إن لم يثمرها فلا يكون تمكينا، مؤكدًا أن التمكين هو الذي يوفر الأمان والطمأنينة والاستقرار.

وأضاف "عزت" خلال استضافته ببرنامج "الضفة الأخرى"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن فترة حكم الإخوان كانت خرابا وذعرا على البلاد.

وأشار إلى أن سيد قطب هو الذي جعل مفهوم الجاهلية ضد الإيمان، مؤكدًا أن المؤسسات الدينية في مصر تعمل تحت مظلة الأزهر الشريف.

ونوه بأن المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، يمارس دوره في نشر الوعي الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة عند الناس، مشيرًا إلى أن الكثيرين يحتاجون إلى دوره الحيوي في المجتمع.

أمين المجلس الاعلى للشئون الإسلامية سيد قطب الدكتور محمد عزت الضفة الأخرى القاهرة الإخبارية

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