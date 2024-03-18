خبير اقتصادى: روسيا تحاول السيطرة على هيمنة الدولار فى إفريقيا

قال الدكتور علي حمودي، الخبير الاقتصادي، إن روسيا تحاول السيطرة علي هيمنة الدولار في إفريقيا، من خلال انتشارها اقتصاديًا.

وأضاف "حمودي" خلال مداخلة لبرنامج "المراقب" والمذاع علي فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا أرسلت الحبوب مجانًا لستة دول إفريقية، من أجل سيطرة عملتها في إفريقيا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة بدأت تستخدم الدولار كسلاح لفرض السيطرة السياسية علي الكثير من الدول.

ونوه إلي أن التجارة العالمية لم تجد في الوقت الحالي بديلًا للدولار، مؤكدًا أن تحركات روسيا قد تستغرق سنوات من أجل الوصول بمنزلة الدولار.