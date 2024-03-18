القوات المسلحة الأردنية: سلاح الجو تأكد من سلامة الأجواء.. والطائرات تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن ما تم سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمالي المملكة الأردنية الهاشمية يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، وأن القيادة تهيب بعدم تدوال الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف بيان القوات المسلحة الأردنية أن طائرات سلاح الجو الأردني تأكدت من سلامة الاجواء الأردنية وعدم وجود تهديد قبل أن تعود لقواعدها.

كانت الطائرات تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار، حتى رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر، حيث تحرك الجيش لمعرفة ما يحدث بالاجواء الأردنية.