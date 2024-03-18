الإثنين 18 مارس 2024
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الهلال الأحمر الفلسطينى: حريق ضخم بأحد الأقسام بمجمع الشفاء.. والاحتلال رفض دخول سيارات الإطفاء

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع سيئ بسبب اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء مجددًا.

ونوه "النمس" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "منتصف النهار"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه قد نشب حريق ضخم بأحد الأقسام بمجمع الشفاء، ورفض الاحتلال دخول سيارات الحماية المدنية للإطفاء.

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد إلحاق الضرر بمرافق مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، وهذا يسهم في تدهور الأوضاع الصحية.

الهلال الأحمر الفلسطيني الشفاء رائد النمس منتصف النهار القاهرة الإخبارية

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