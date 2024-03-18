الإغاثة الطبية بغزة: الاحتلال اعتقل مرضى من مستشفى الشفاء

قال الدكتور عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، استمرار انقطاع وسائل التواصل مع العاملين بمستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وأضاف "ياغي" خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك معلومات عن اعتقال جيش الاحتلال عددا من المرضى بمستشفى الشفاء ودفع النازحين للخروج من المجمع الطبي.

الطواقم الطبية في خطر.. والسبب الاحتلال الإسرائيلي

ونوه إلى أن الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء غير قادرة على تقديم الخدمات الطبية أو إجراء العمليات الجراحية، حيث تعتبر المرة الثانية التي يتم اقتحام مستشفى الشفاء الطبي.

وتابع مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، أن هناك انهيار تام بالمنظومة الصحية بعد العملية البرية التي شنها جيش الاحتلال في القطاع.