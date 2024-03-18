الإثنين 18 مارس 2024
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ناقد فني: إمبراطورية ميم يحاول إعادة بناء الأسرة المصرية بالشكل الصحيح

امبراطورية م
امبراطورية م

قال أندرو محسن، الناقد الفني، إن مسلسل "إمبراطورية ميم" من الأعمال الاجتماعية المميزة في السباق الرمضاني هذا العام.

وأشار محسن، خلال مداخلة لبرنامج "النشرة الفنية" والمذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، إلى أن المسلسل يحاول إعادة بناء الأسرة المصرية بالشكل الصحيح.

ونوه بأن مسلسل إمبراطورية ميم مسلسل عصري يتناول قصة من الستينات، مؤكدا أنه يمكن تقديمه أكثر من مرة بسبب تنوعها.

وأضاف، أن تعاون خالد النبوي مع ابنه، من الأمور التي تضيف للمسلسل، وبالتالي هذا يساهم في طرح شخصية الابن في قالبها الصحيح.

ناقد فني إمبراطورية م مسلسل إمبراطورية م اندرو محسن الناقد الفني القاهرة الإخبارية خالد النبوي

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