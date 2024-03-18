محلل سياسى: "الخسائر تُحاصر باريس.. وماكرون يتجنب مواجهة مباشرة مع الروس"

قال نزار الجليدي، المتخصص في الشأن الفرنسي، إن الخسائر تُحاصر باريس اقتصاديًا وسياسيًا.

ونوه الجليدي خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" والمذاع علي فضائية القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الفرنسي، يحاول بشتى الطرق تجنب المواجهة المباشرة مع روسيا.

وأضاف: فرنسا خسرت إفريقيا لصالح روسيا، مؤكدًا أن تصريحات ماكرون، تسهم في تصعيد موقفها أمام الدولة الروسية.

وأشار إلى أن تحول الموقف الفرنسي من موسكو مرتبط بالأزمات الداخلية في الشارع الفرنسي.

وأضاف: الرئيس الفرنسي يسعي لحشد الاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة روسيا عسكريا عن طريق تقديم الدعم لأوكرانيا.