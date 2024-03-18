مستشار الأمن القومى الأمريكى: مصر أعربت عن قلقها بشأن شن إسرائيل أى عملية عسكرية فى رفح

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، إن جو بايدن ونتنياهو، ناقشا تطورات العملية العسكرية في غزة، مؤكدًا أن إسرائيل قتلت عددا من قيادات حماس وعناصرها في غزة.

وأضاف سوليفان، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك عددا كبيرا من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في الصراع الحالي أكثر من أي صراع آخر في غزة، مشيرًا أن مصر أعربت عن قلقها بشأن شن إسرائيل أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن الرئيس بايدن أبلغ نتنياهو بضرورة تبني استراتيجية متماسكة ومستدامة للتخلص من حماس، كما أن بايدن طلب من نتنياهو إرسال فريق من المسئولين الإسرائيليين إلى واشنطن للاستماع إلى المخاوف الأمريكية بشأن شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.