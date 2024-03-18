فتح: الاحتلال الإسرائيلى أخرج معظم مستشفيات قطاع غزة عن العمل

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن على المجتمع الدولي القيام بدوره في وقف المذابح التي يرتكبها الاحتلال بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار العالمي، وعلى إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية.

وأضاف متحدث حركة فتح للقاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي أخرج معظم مستشفيات قطاع غزة عن العمل، ويجب اتخاذ خطوات عملية تترجم المواقف الدولية بإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تبحث عن أي بدائل لإدارة قطاع غزة، لكنها فشلت ولا أحد يمكنه تقرير المصير الفلسطيني سوى الفلسطينيين أنفسهم، مؤكدًا أن الحكومة الفلسطينية الجديدة تستند إلى حالة وطنية حقيقية قادرة على تلبية طموحات الشعب الفلسطيني.