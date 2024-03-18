الإثنين 18 مارس 2024
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مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المكالمة التي دارت بين بايدن وبنيامين نتنياهو كانت تتسم بالوضوح والصراحة، مشيرًا إلى أن أبرز ما اتفق عليه خلال المكالمة، هو إرسال وفد من حكومة إسرائيل لواشنطن من إجل إخبارهم بخطورة العملية العسكرية برفح.

وأضاف "جبر"، أن الولايات المتحدة أخبرت بنيامين نتنياهو بأن رفح على الحدود المصرية، وهذا سيسهم في توسيع رقعة الصراع، خاصة أن مصر أعلنت في بيان رسمي عن قلقها بشأن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

ونوّه، بأن الإتصال بين بايدن ونتنياهو أخذ شكلا آخر، من أجل توضيح رؤية الإدارة الأمريكية تجاه ما يحدث في قطاع غزة، خاصة على المستوى الإنساني.

وأشار، إلى أن بايدن كان على علم منذ البداية بتحركات حكومة إسرائيل، حيث يواجه الكثير من الانتقادات من قبل المجتمع الدولي والشعب الأمريكي، مؤكدًا أن بايدن يحاول غسل يده من ذنب الشعب الفلسطيني الذي راح ضحية هذا العدوان.

مراسل القاهرة الاخبارية بايدن رامي جبر نتنياهو بنيامين نتنياهو القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة رفح

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