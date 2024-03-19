نتنياهو: نجري مفاوضات من أجل إطلاق سراح 40 محتجزا

أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتم الآن إجراء مفاوضات من أجل إطلاق سراح نحو 40 محتجزًا، وليس من المؤكد أن ننجح؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة للاطلاع على آخر المستجدات في صفقة التبادل بعد عودة رئيس الموساد الإسرائيلي من قطر.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا خيار لدى تل أبيب سوى تنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.