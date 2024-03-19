الثلاثاء 19 مارس 2024
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أستاذ علاقات دولية: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية مستقرة ولم تشهد تغييرًا جذريًا

جي دويج أستاذ العلاقات
جي دويج أستاذ العلاقات الدولية

قال جي دويج، أستاذ العلاقات الدولية، إنه لا يعتقد أن التغيير في الموقف والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية كبير، ويمكن النظر إلى تاريخ هذه العلاقات التي بدأت منذ القدم، حيث كان هناك الكثير من العلاقات المثمرة والبناءة بين الطرفين، وكان هناك الكثير من الأزمات التي مرت خلال هذه العلاقات، لكنها مرت بشكل آمن.

 

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن النقطة الأساسية هنا أنه ليس هناك تغيير جذري، ولكن أعتقد أن هناك بعض التغيرات التي تسيطر على طبيعة هذه العلاقات من حين لآخر، لكن هناك بعض الاعتراض على السياسات الأمريكية من الداخل، وبالإضافة لهذا هناك بعض الانشقاقات الداخلية بين الأحزاب، فهناك جانب يدعم إسرائيل.

وأوضح، أن هناك خطًا فاصلًا، ولكن الهدف الأساسي هو محاولة الحفاظ على الاستقرار بكل قدر ممكن دون القضاء على طرف دون طرف، ولا يوجد تغيير جذري، فالعلاقات الأمريكية والإسرائيلية مستقرة، وهناك دعم كبير لهذه العلاقات وتعزيزها إلى مستوى كبير للغاية.

القاهرة الإخبارية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية السياسات الأمريكية الانشقاقات الداخلية إسرائيل الأزمات

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