الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إيهاب عمر: الخلاف الأمريكى الإسرائيلى له حدود.. وواشنطن لن تصوت ضد تل أبيب فى مجلس الأمن

إيهاب عمر
إيهاب عمر

قال الكاتب الصحفي إيهاب عمر، إن الخلاف الأمريكي الإسرائيلي له حدود ولا يمكن أن يصل إلى مستوى يدفع الولايات المتحدة للتصويت ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي أو أن تصدر قرارًا من مجلس الأمن من أجل أن تستخدمه ضد إسرائيل.

وأضاف عمر، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن واشنطن لديها أدواتها الخاصة القادرة على أن تضغط على تل أبيب دون الحاجة للذهاب لمجلس الأمن أو أي مؤسسة دولية أو أممية أخرى.

وأوضح، أن الولايات المتحدة تشهد نوعًا من التخبط، نظرًا لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن افتقد الآن أصوات الجانبين داخل الولايات المتحدة سواء اللوبيات والمجتمعات اليهودية داخل أمريكا أو العرب والمسلمون.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024 ستشهد أقل نسبة تصويت في تاريخ ولاية ميتشجان، نظرًا لأنها تضم أكبر جالية عربية ومسلمة وأرمينية في الولايات المتحدة، وثلاثتهم على غير وفاق الآن مع الإدارة الأمريكية الحالية، وفي نفس الوقت لن يصوتوا لدونالد ترامب وبالتالي سيعزفون عن التصويت.

القاهرة الإخبارية الخلاف الأمريكي الإسرائيلي مجلس الأمن إسرائيل الولايات المتحدة واشنطن تل أبيب جو بايدن

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