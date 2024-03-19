سائق "التوك توك" لـ"حياة كريمة": رغم ظروفى الصحية بشتغل وراضى برزقى

عرض برنامج "حياة كريمة"، المُذاع عبر قناة "dmc"، قصة إنسانية جديدة، تجسد معاني الكفاح لشاب فقد قدمه ويعمل سائق "توك توك" رغم الإصابة التي مني بها مستخدمًا عكازين للتنقل.

سائق "التوك توك" روى قصته قائلًا: أعمل سائق توك توك منذ 5 سنوات، واشتريته بالتقسيط، وأنا متزوج وربنا وهبنى طفل ومات، وأصبت فى قدمى أثناء لعب الكرة، وأجريت عملية بالخطأ من طبيب تسبب فى إصابتى بسرطان خبيث فى العظام فى القدم وتم بتر ساقى، والحمد لله ربنا شفانى.

وتابع: كل آمالي أن أُرزق بالذرية الصالحة سواء ولد أو بنت، وأنا راضٍ عن رزقي وحياتي، وأرفض الحصول على أي إعانة مالية بسيطة من البرنامج لأن هناك من هو أشد حاجة مني.

وأكمل: "ممكن حد تكون ظروفه أسوأ مني أو تعبان عني.. أنا ممكن أشتغل وأجيب غيرهم وربنا يرزقني لكن في ناس تعبانه خالص ومبتشتغلش.. ربنا يكرمك وتلاقي اللي يستحق عني".

حاول برنامج "حياة كريمة" أن يساعد الشاب بمبلغ مالي بسيط رفض بشدة، والسبب أنه يرى أن هناك من يستحق هذه المساعدة أكثر منه، لكن وبعد إلحاح مقدم البرنامج أخذ منه المبلغ المالي وعلى وعد بأن يعيطهم لمن يراه أحق منه.

وخلال الحلقة أهدى البرنامج "ميدالية أبطال حياة كريمة" للشاب، و50 ألف جنيه، لإصلاح طرفه الصناعى، وسداد 32 ألف جنيه ديون التوك توك، مؤكدًا: "أنا مش مصدق أن فى حد يطلب منى دين التوك توك تانى أنا بشكر ربنا والمؤسسة وكده هعرف أمشى فى الشارع، كما أهداه 50 ألف جنيه أخرى حتى لا يدان مرة أخرى".