الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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قناة عبرية: متظاهرون يغلقون شارع أيالون الرئيسي في تل أبيب مطالبين بإعادة المحتجزين

متظاهرين
متظاهرين

أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن عناك عددًا من المتظاهرين يغلقون شارع أيالون الرئيسي في تل أبيب مطالبين بإعادة المختطفين، وفقصا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء.

وعلى صعيد آخر علقت دانا أبوشمسية، مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، على استبعاد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لبيني جانتس من اتخاذ القرار في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة.

وأكدت أن هذا القرار جاء مساء أمس أثناء انعقاد اجتماع نتنياهو والذي قرر فيه استبعاد جانتس عن إدارة ملف المفاوضات أو المشاركة في اتخاذ قرارات وإجراءات الوفد المفاوض المتواجد في قطر لمتابعة الإطار التفاهمي، وقال إن كل ما يتعلق في صفقة تبادل جديدة أو حتي الوصول إلى هدنة جديدة ستكون القرارات صادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي وعن وزير دفاعه يوآف جالانت.

وأضافت أن ذلك جاء على النقيض بالسبب الذي تأسس فيه الكابينت الحرب أو حتى حكومة الطوارئ والتي كانت تقضي بأن جميع القرار بما فيها ما يسمي بتبادل الرهائن الإسرائيلية يجب أن تتخذ من "جانتس" و"جالانت" و"نتنياهو"، ولكن رئيس الوزراء قد أخل بشروط إقامة هذا الكابينت الحربي، وحتى اللحظة لم يصدر أي تصريح رسمي أو موقف من "جانتس" على هذا القرار ولكن صحيفة إسرائيل هيوم قالت إنه من غير المتوقع قيام "جانتس" بالانسحاب من حكومة الطوارئ في هذا الوقت تحديدًا.

شارع أيالون تل أبيب إسرائيل المتظاهرين في تل أبيب

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