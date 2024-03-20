بريطانيا: لابد من تفكيك حماس وإخراج قادتها لضمان استمرار وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، إنه لابد من إخراج قادة حماس من غزة وتفكيك الحركة لضمان استمرار وقف إطلاق النار.

وتابع، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، أن أهم شيء الآن هو وقف القتال في غزة لتحرير المحتجزين وإدخال المساعدات.

وأضاف أنه يجب إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، فمن الضروري تحويل الهدنة المؤقتة في القتال إلى وقف دائم لإطلاق النار، ولا يمكن تحقيق وقف إطلاق النار إلا بإنجاز مجموعة من الشروط، لافتًا أن حل الدولتين ممكن لكن أمن إسرائيل أمر حيوي.