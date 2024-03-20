وزير الدفاع الإسرائيلى يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل فى زيارة رسمية

أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الوزير يوآف جالانت يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل في زيارة رسمية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، يتهم وزير دفاعه يوآف جالانت بتعريض استقرار الحكومة للخطر بسبب قانون التجنيد، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت سيعقد جلسة بديلة لبحث صفقة تبادل المحتجزين بعد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد المجلس الوزاري المصغر؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وخرجت احتجاجات في تل أبيب لعائلات المحتجزين الإسرائيليين للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والتوجه إلى انتخابات مبكرة، كما قاموا بإغلاق شارع أيالون الرئيسي في تل أبيب.

وغادر الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد إلى قطر الإثنين الماضي لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة.