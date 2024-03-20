فلسطين: حماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل مستدام قضية إنسانية بامتياز لا تخضع للابتزاز

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم هي قضية إنسانية بامتياز، وعلى العالم ألا يسمح لـ"نتنياهو" بإخضاعها لأي حسابات أو مفاوضات أو ابتزاز، حيث لا شيء يمكن أن يبرر الفشل الدولي في حماية المدنيين وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام مهما كانت رغبات وسياسة وأهداف الجانب الإسرائيلي، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

فيما أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي يواصل من خلالها تكرار أسطوانته المشروخة بشأن تبرير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني والدفع باتجاه تهجيره بالقوة من قطاع غزة وتفاخره بتوفير جميع مقومات هذا التهجير وأسبابه، بما في ذلك تصعيد القصف الوحشي الراهن وكأن الحرب بدأت من جديد، وإمعان جيش الاحتلال بتدمير كامل لقطاع غزة وتحويله لإرض قاحلة تتعذر الحياة فيه، بشكل يترافق مع توسيع دوائر القتل الجماعي في صفوف المدنيين المتواجدين في عموم القطاع عامة وفي رفح بشكل خاص.