مع انقسامات داخلية ومخاوف خارجية.. حكومة نتنياهو تعتزم اجتياح رفح الفلسطينية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "في ظل انقسامات داخلية ومخاوف خارجية.. حكومة نتنياهو تعتزم الاجتياح البري لرفح الفلسطينية".

وفي ظل انقسامات داخلية ومخاوف خارجية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالكنيسيت، عزم الحكومة الإسرائيلية للاجتياح البري لرفح الفلسطينية، وهي الخطوة التي حذر منها المجتمع الدولي نظرًا لخسائرها الفادحة في صفوف المدنيين إن تمت.

موقف دولي جديد يضاف للمواقف الرافضة لاجتياح رفح الفلسطينية

وتأتي تصريحات نتنياهو عن اجتياح بري لرفح الفلسطينية بعد اتهامه مسئولين في إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة، لمنع جيش الاحتلال من تنفيذ عملية برية في رفح في الوقت الراهن نتيجة رفض واشنطن أي عملية لا تحمل خطوة واضحة تضمن سلامة المدنيين.

وفي موقف دولي جديد يضاف للمواقف الرافضة لاجتياح رفح الفلسطينية، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميولني معارضة إيطاليا قيام إسرائيل بأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، والذي يمكن أن تكون له عواقب كارثية على المدنيين المتكدسين في تلك المنطقة.

استبعاد جانتس من اتخاذ القرار في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين بغزة

وفي وقت سابق، علقت دانا أبوشمسية، مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، على استبعاد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، لبيني جانتس من اتخاذ القرار في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة.

وأكدت أن هذا القرار جاء مساء أمس أثناء انعقاد اجتماع نتنياهو، والذي قرر فيه استبعاد جانتس عن إدارة ملف المفاوضات أو المشاركة في اتخاذ قرارات وإجراءات الوفد المفاوض المتواجد في قطر لمتابعة الإطار التفاهمي، وقال إن كل ما يتعلق في صفقة تبادل جديدة أو حتى الوصول إلى هدنة جديدة ستكون القرارات صادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي وعن وزير دفاعه يوآف جالانت.

وأضافت أن ذلك جاء على النقيض بالسبب الذي تأسس فيه الكابينت الحرب أو حتى حكومة الطوارئ، والتي كانت تقضي بأن جميع القرارات بما فيها ما يُسمي بتبادل الرهائن الإسرائيلية يجب أن تتخذ من "جانتس" و"جالانت" و"نتنياهو"، ولكن رئيس الوزراء قد أخل بشروط إقامة هذا الكابينت الحربي، وحتى اللحظة لم يصدر أي تصريح رسمي أو موقف من "جانتس" على هذا القرار، ولكن صحيفة إسرائيل هيوم قالت إنه من غير المتوقع قيام "جانتس" بالانسحاب من حكومة الطوارئ في هذا الوقت تحديدًا.