الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

حزب الله يعلن تنفيذ 9 عمليات بدقة مباشرة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ مقاتليه عددًا من العمليات ضد مواقع انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

جاء ذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية، اليوم الأربعاء.

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:30 استهداف قوة ‏عسكرية إسرائيلية في محيط تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 15:35 استهداف آلية ‏عسكرية إسرائيلية لوجستية ومجموعة جنود بداخلها وحولها في تلة الطيحات بصاروخ موجه ‏أصابها إصابةً مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

3- الساعة 18:00 استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

4- الساعة 18:15 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

5- الساعة 21:40 استهداف موقع ‏المرج بقذائف المدفعية أثناء قيام فريق لوجستي معادي بإعادة تدشيمه وتحصينه بعد أن كانت ‏المقاومة قد دمرته في وقت سابق‎.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 14:40 استهداف انتشار ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 14:40 استهداف تحرك ‏لجنود العدو الإسرائيلي داخل موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:30 استهداف قوة ‏عسكرية صهيونية جنوب موقع برانيت بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

4- الساعة 17:45 استهداف مستوطنة زرعيت بصاروخ فلق (1)، كردٍ على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمدنيين.

لبنان حزب الله اللبناني إسرائيل الحدود اللبنانية الفلسطينية فلسطين محيط تلة الطيحات تلال كفرشوبا موقع رويسات العلم موقع المرج موقع بركة ‏ريشا موقع المالكية موقع مستوطنة زرعيت

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