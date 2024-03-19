رئيس وزراء لبنان: نواصل العمل من أجل الوصول إلى اتفاق هدنة

قال رئيس الوزراء اللبناني، إننا نواصل العمل من أجل الوصول إلى اتفاق على هدنة ووقف حرب التدمير والإبادة وعودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

لا نسعى للحرب وما نريده تطبيق القرار الدولى

فيما قال وزير الخارجية اللبناني، إننا لا نسعى للحرب وما نريده هو التطبيق الكامل للقرار الدولي رقم 1701.

وأعلن حزب الله اللبناني، أمس، أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.