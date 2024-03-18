أبرزها المعمداني ومجمع الشفاء.. استهداف الاحتلال لمستشفيات غزة (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا يرصد استهداف المستشفيات في غزة.

مجزرة مستشفى المعمداني

ارتكب الاحتلال مجزرة مستشفى المعمداني في 17 أكتوبر 2023، أسفرت عن استشهاد 500 فلسطيني وإصابة 600 آخرين، وغالبية الشهداء من الأطفال النازحين.

مستشفى القدس بحي تل الهوى

قصف الاحتلال، مستشفى القدس بحي تل الهوى في 28 أكتوبر، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، وأجبر الاحتلال الأطباء والمرضى على مغادرة المستشفى.

قصف وحصار مستشفى الشفاء

تم قصف وحصار مستشفى الشفاء في 3 نوفمبر 2023، وأسفر عن استشهاد 15 وإصابة 60 أغلبهم من الطواقم الطبية والنازحين، فضلًا عن استهداف سيارات الإسعاف التي تنقل المصابين، كما أجبر الاحتلال المرضى على مغادرة المستشفى.

اقتحم الاحتلال، مجمع الشفاء في 16 نوفمبر، ما أسفر عن استشهاد 100 فلسطيني وإصابة العشرات، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المجمع بالدبابات، وتم قطع الكهرباء عن المجمع بالكامل، واعتقل الاحتلال العشرات من المرضى والكوادر الطبية.

قصف مدخل المستشفى الإندونيسي

وقصف الاحتلال، مدخل المستشفى الإندونيسي في 24 نوفمبر، واستشهد أكثر من 12 شخص وإصابة العشرات بينهم أطفال، وتم تدمير مولد الكهرباء الرئيسي بالمستشفى، وأسفر القصف عن انقطاع التيار عن جميع أقسام المستشفى.

اقتحام مستشفى كمال عدوان وحصارها

اقتحم الاحتلال، مستشفى كمال عدوان وحصارها في 12 ديسمبر الماضي، وتم إجلال 2500 من النازحين بالمستشفى قسرًا، واعتقل 70 من الكوادر الطبية بالمستشفى، وتوقفت جميع الخدمات بأقسام المستشفى.