الإثنين 18 مارس 2024
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"القاهرة الإخبارية": موجات من التصعيد بين حزب الله والاحتلال على الحدود اللبنانية

أحمد سنجاب
أحمد سنجاب

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن المواجهات بين حزب الله في الجنوب اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي شهدت على مدار الأيام القليلة الماضية موجات من التصعيد، ثم الهدوء، ثم التصعيد مرة أخرى.

وأضاف "سنجاب"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أمس كان من الأيام العنيفة في الجبهة الجنوبية اللبنانية، حيث استهدف جيش الاحتلال أكثر من 17 بلدة لبنانية بغارات جوية وقذائف مدفعية أو أسلحة رشاشة مباشرة على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

بلدة الناقورة كانت الأكثر تضررًا في استهدافات الاحتلال

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت أن بلدة الناقورة كانت الأكثر تضررًا في استهدافات أمس من قبل جيش الاحتلال، فضلًا عن أنها تضم المقر الرئيسي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وأدى القصف إلى دوي صافرات الإنذار بالمقر الأممي أكثر من مرة.

حزب الله الاحتلال الحدود اللبنانية موجات من التصعيد التصعيد بين حزب الله والاحتلال القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب

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