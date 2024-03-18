الإثنين 18 مارس 2024
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نادى الأسير: قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيًا فى الضفة الغربية الليلة الماضية

جريدة الدستور

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيًا في الضفة الغربية الليلة الماضية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

8 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة

وارتكب جيش الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة راح ضحيتها 81 شهيدًا و116 مُصابًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

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