باحث سياسى: الاحتلال يستهدف تدمير البنى التحتية وإبادة المدنيين وتهجير الأهالى

قال الكاتب مراد حرفوش، الباحث السياسي، إنه منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، يستهدف الاحتلال الإسرائيلي كل المؤسسات العاملة بالقطاع، منها المستشفيات، قاصدًا بذلك تدمير البنية التحتية للقطاع، واستهداف المدنيين وتهجير الأهالي.

وأضاف حرفوش، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إننا شهدنا ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع لأكثر من 31 ألف شهيد، وأكثر من 72 ألف مصاب، بالإضافة إلى الشهداء الذين ما زالوا تحت الأنقاض.

العالم ما زال ينظر إلى غزة ويصرّح بضرورة وقف العدوان

وتابع: "كل المجازر التي ترتكب والاستهدافات المتعمدة من قبل جيش الاحتلال قاصدًا بذلك الإبادة الجماعية لأهالي قطاع غزة، وتدمير البنية التحتية، بهذه الهمجية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وآلة الحرب المجنونة التي تقوم بها دولة الاحتلال".

وأوضح الباحث السياسي أن العالم ما زال ينظر إلى قطاع غزة ويصرّح بضرورة وقف هذا العدوان، وعدم استهداف المدنيين، لكن دولة الاحتلال لا تسمع كل هذه النداءات، ولا تريد وقف هذه المجازر، لذلك يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه شعب يتعرض لمجازر يومية.