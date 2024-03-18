بوريل: إسرائيل تتسبب فى مجاعة.. وتستخدم التجويع سلاح حرب فى غزة

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن إسرائيل تتسبب في مجاعة، لافتًا إلى أنها تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وكان "بوريل" قد طالب بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بسرعة وبكل الوسائل الممكنة، خاصة عن طريق البر؛ لمنع انتشار المجاعة في القطاع.

وحذّرت منظمات إنسانية من أن أطفالًا ورُضَّعًا في شمال غزة يموتون "موتًا بطيئًا ومؤلمًا" جراء المجاعة، مشيرة إلى أن "جيلًا بأكمله" هناك يفقد طفولته بسبب الحصار المفروض منذ سنوات.