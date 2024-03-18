الإثنين 18 مارس 2024
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"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال لم يعثر على محتجزين فى مجمع الشفاء

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام عبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعثر على محتجزين في مجمع الشفاء الطبي بغزة.

الاحتلال يطالب المدنيين بإخلاء المجمع

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين بالإخلاء الفوري لحي الرمال ومستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر صوب أي شخص يتحرك، مع عدم تمكن الطواقم الطبية من إنقاذ المصابين، بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ في جريمة أخرى ضد المؤسسات الصحية.

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