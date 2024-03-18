وزير خارجية الاحتلال: ينبغي على بوريل وقف هجومه على إسرائيل

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه ينبغي على بوريل وقف هجومه على إسرائيل، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

إسرائيل تتسبب في مجاعة

وكان مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال إن إسرائيل تتسبب في مجاعة، لافتًا إلى أنها تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة.

وطالب مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بسرعة وبكل الوسائل الممكنة، خاصة عن طريق البر؛ لمنع انتشار المجاعة في القطاع.