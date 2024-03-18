شكرى يؤكد جهود الدولة المصرية لتقديم الدعم اللازم للشعب السودانى

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية ، خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو، جهود الدولة المصرية لتقديم الدعم اللازم للشعب السوداني منذ بدء الأزمة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

الاستمرار في تقديم الدعم الإغاثي والتنموي

كما أكد شكري حرص القاهرة على الاستمرار في تقديم الدعم الإغاثي والتنموي والخدمي للسودان في محنته الحالية.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة وقف التصعيد والتوصل لاتفاق مستدام لوقف إطلاق النار، والحفاظ على تماسك الدولة السودانية ومؤسساتها ونسيجها الاجتماعي، بالإضافة إلى حث المجتمع الدولي على توفير كل المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لسد احتياجات الشعب السوداني.