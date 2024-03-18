الإثنين 18 مارس 2024
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توك شو

شكرى: نرفض قيام إسرائيل بأى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

رحب وزير الخارجية، سامح شكري، بالتنسيق القوي بين القاهرة والمفوض العام لوكالة "أونروا".

وأكد شكري، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع المفوض العام لوكالة "أونروا"، على بذل أقصى جهد لمساعدة الوكالة على أداء مسئولياتها.

مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المعتقلين والرهائن

وتابع: نرفض قيام إسرائيل بأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وأوضح وزير الخارجية أن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المعتقلين والرهائن تشهد مناقشات حساسة جارية الآن في قطر بمشاركة مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث إننا نواصل جهودنا لتحقيق وقف إطلاق النار وإحلال الظروف الملائمة للوقف، وتقديم المساعدات الإنسانية بالمستوى المطلوب لمواجهة الوضع الإنساني السيئ جدًا هناك.

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